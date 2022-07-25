Появились подробности смертельной аварии грузовика и автобуса в Башкирии

13:16, 25 июл 2022

Сегодня, 25 июля, глава Башкирии Радий Хабиров высказался о смертельных ДТП. Новое заявление глава региона сделал на фоне аварии, которая произошла несколько часов назад на федеральной трассе. Автобус, в котором было около 20 пассажиров, въехал в машину дорожных служб. 6 человек погибли на месте аварии, еще 13 ранены. Но среди них есть и «тяжелые» пациенты.







— Мне сказать нечего. Время — 11 часов, дождя нет, лето. Это не ночь. Новый абсолютно автобус 2020 года. Водитель — человек опытный. Дорога абсолютно открытая, четырехполосная. Дорога открытая. Впереди идет на медленной скорости КАМАЗ, который прикрывает дорожных рабочих, наносивших термопластик. Разметка идеальная, всё видно. Водитель, говорят, в нормальном состоянии был. Он берет и врезается туда. Вот такое трагическое стечение обстоятельств, — заявил Хабиров.





Видеорегистраторы передали в ГИБДД для установления причины. В салоне автобуса было двое ДТП. 15-летнюю девочку с переломом ключицы и черепно-мозговой травмой направили в больницу. И мальчик шести лет, у него жалоб не было, но направили в больницу для обследования.



Прокуратура Благоварского района по поручению прокуратуры республики проводит проверку.

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Фото: МЧС по РБ