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В Башкирии 10 февраля 2023 года прогнозируют снегопады и морозы до -17°

В Башкирии 10 февраля 2023 года прогнозируют снегопады и морозы до -17°

23:19, 09 фев 2023

10 февраля, в Башкирии ожидаются осадки и холода. Это следует из прогноза, опубликованного региональным МЧС.

Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Также будут осадки в виде небольшого снегопада, в некоторых районах ожидается образование гололеда. Ветер будет западный, северо-западный 9-14 метров в секунду.



Температура воздуха грядущей ночью составит -7,-12°, при прояснениях – до -17°. Днем станет очень тепло – -1,-6°.

Местами на региональных автомобильных дорогах ожидается образование гололедицы и снежных накатов. Из-за осадков видимость ухудшится до двух-четырех километров.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: погода
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