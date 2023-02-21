В Башкирии 22 февраля 2023 года ожидаются снегопады и морозы до -20°

22:24, 21 фев 2023

22 февраля, в Башкирии ожидаются осадки и холода. Это следует из опубликованного региональным МЧС прогноза.



Жителей республики ожидает облачная погода с прояснениями. Пройдут небольшие снегопады, в некоторых районах – умеренные. Ветер будет южный, юго-восточный 8-13 метров в секунду.







Грядущая ночь выдастся холодной, температура воздуха составит -8,-13°, при прояснениях – -15,-20°. Днем станет теплее – -2,-7°.



Метеорологи прогнозируют, из-за осадков на дорогах Башкирии образуются снежные накаты и гололедица, также ухудшится видимость – до одного-двух километров.



Узнать подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана.





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