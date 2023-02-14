Мобилизованного жителя Башкортостана посчитали дезертиром и лишили выплат

10:33, 14 фев 2023

Жена мобилизованного из села Абзаково Белорецкого района обратилась за помощью. Она рассказала, что ее мужа посчитали дезертиром и потому лишили денежного довольствия.







Мужчину мобилизовали в октябре 2022 года, а затем оправили в ДНР. Выплаты за декабрь и январь он не получил, и женщина обратилась в военкомат в Белорецке. Там ее огорошили новостью о том, что ее муж числится дезертиром, поэтому помочь ей ничем не смогли.



У сельчанки есть доказательства того, что супруг выполняет боевые задачи в зоне СВО: его фотографии и справка из Минобороны России. Желая восстановить справедливость, она написала заявление в Белорецкую межрайонную прокуратуру. Женщина надеется, что с ее проблемой разберутся как можно быстрее: у нее на руках маленький ребенок, и часто выбираться в город возможности нет.





Ситуацию прокомментировал советник администрации главы РБ по вопросам взаимодействия с военнослужащими Алик Камалетдинов.



— Такое бывает, к сожалению. Пусть обратится в военную прокуратуру, в военную комендатуру уфимского гарнизона. Они все выяснят. Военкомат, как правило, не владеет такой информацией, до них ее уже просто доводят, ставят перед фактом, — сказал он.

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Фото: соцсети