Какой будет весна в Башкортостане

23:01, 17 фев 2023

До наступления календарной весны осталось совсем немного. Жители Башкирии уже с нетерпением ждут теплой погоды. Примерным прогнозом на весну для Башкирии поделились синоптики.







По данным метеорологов, март еще принесет жителям Башкирии умеренные морозы. Ожидаются «перескоки» температур — морозы будут чередоваться с потеплениями. То есть, возможны «температурные качели». Полного таяния снега еще не будет. При этом март будет в основном, пасмурным месяцем. Средняя температура в дневные часы составит -5,-9 градусов по Цельсию. Ночью на территории республики будет немного холоднее: от -6 до -15 градусов. Количество осадков в марте ожидается в пределах нормы.





Плюсовая температура и таяние снежного покрова прогнозируются в первой декаде апреля. В апреле в Башкирии будет относительно тепло: днем +11,+16 градусов, в ночные часы +5,+7 градусов. В некоторые дни потеплеет до +17. Поскольку снега в этом году было достаточно, нужно готовиться к более активному половодью.



Много солнечных дней ожидает жителей республики в мае. Обильных дождей в мае-месяце не ожидается, погода будет сухой и временами жаркой. Как сообщают прогностические порталы, дневные майские температуры составят от +17 до +26 градусов по Цельсию, ночные от +5 до +12 по Цельсию.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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