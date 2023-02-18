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Температура воздуха в Башкирии 19 февраля 2023 года упадет до -28°

Температура воздуха в Башкирии 19 февраля 2023 года упадет до -28°

22:57, 18 фев 2023

Синоптики Башгидромедцентра рассказали о прогнозе погоды на ближайшие два дня. По предоставленным данным, в республике ожидается умеренный ветер и небольшой снег. Максимально температура воздуха упадет до -28°.

Метеорологи сообщили, что 19 февраля, в воскресенье, будет умеренный ветер. Температура воздуха ночью -17,-22°, при прояснениях -23,-28°, днем -8,-13°.

В понедельник, 20 февраля, пообещали небольшой снег и умеренный ветер. Температура воздуха ночью -9,-14°, в северных районах до -21°, днем -3,-8°.

Узнать подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана.
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Источник: www.ufa.kp.ru
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