Температура воздуха в Башкирии 19 февраля 2023 года упадет до -28°

22:57, 18 фев 2023

Синоптики Башгидромедцентра рассказали о прогнозе погоды на ближайшие два дня. По предоставленным данным, в республике ожидается умеренный ветер и небольшой снег. Максимально температура воздуха упадет до -28°.



Метеорологи сообщили, что 19 февраля, в воскресенье, будет умеренный ветер. Температура воздуха ночью -17,-22°, при прояснениях -23,-28°, днем -8,-13°.



В понедельник, 20 февраля, пообещали небольшой снег и умеренный ветер. Температура воздуха ночью -9,-14°, в северных районах до -21°, днем -3,-8°.



Узнать подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram