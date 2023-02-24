В Башкирии 24 февраля 2023 года ожидаются снегопады и похолодание

00:03, 24 фев 2023

В Башкирии ожидается снежная погода. Синоптики Башгидромета предоставили подробный прогноз на пятницу, 24 февраля.



По данным Башкирского гидрометцентра, в пятницу на территории республики ожидается небольшой снег, местами до умеренного, в отдельных районах метель, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. В ночные часы прогнозируется -14,-19 градусов, при прояснениях до -24 градусов. Днем термометры покажут от -9 до -14 по Цельсию.



Ветер прогнозируется западный, юго-западный умеренный, местами порывы до сильного.



Узнать подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана.



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