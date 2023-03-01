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Башкирию 2 марта 2023 года ждут метели и снежные заносы

Башкирию 2 марта 2023 года ждут метели и снежные заносы

23:13, 01 мар 2023

В Башкирии станет холоднее и продолжатся снегопады. Прогноз на среду, 2 марта, дали синоптики Башгидромета.

По информации региональной метеослужбы, 2 марта ожидается небольшой снег, местами до умеренного, в отдельных районах метель, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. 

Ночью столбик термометра опустится до -10,-15 градусов. Днем температура воздуха составит -5,-10 градусов.

Ветер прогнозируется юго-западный, западный умеренный, местами порывы до сильного.

Узнать подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана.

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Источник: i-gazeta.com
Теги: погода
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