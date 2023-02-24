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В Башкирию весной 2023 года привезут 18 особей зубров

В Башкирию весной 2023 года привезут 18 особей зубров

12:57, 24 фев 2023

В Башкирию в мае 2023 года привезут первую партию особей зубров. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава республики Радий Хабиров.



По словам руководителя региона, идею создать популяция зубров на территории Башкирии была поддержана ученым, поскольку климат и особенности природы республики подходит для этих животных.

Данный проект, как утверждает Хабиров, прошел защиту Министерстве природных ресурсов и экологии России. При ведомстве была создана рабочая группа, которая займется интродукцией зубров в Башкирии.


Первую партию (18 особей) редких животных, которая прибудет в республику мае, плануруют разместить в вольере в Кугарчинском районе.

– В перспективе рассчитываем уже на вольное расселение этих животных в районах Зауралья, – заявил Радий Хабиров.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Кугарчинский район Хабиров Радий Фаритович зубры
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