Блогер-инвалид из Уфы Рустам Набиев получил награду от Путина

16:30, 25 фев 2023

Лишившийся ног блогер из Уфы Рустам Набиев получил государственную награду от президента России Владимира Путина. Сегодня, 25 февраля, уфимец сообщил об этом в соцсетях. Рустама Набиева президент наградил орденом Дружбы за активную общественную деятельность, как ранее сообщал глава администрации Чекмагушевского района Реканс Ямалеев.







— В это непростое время понятие дружбы несет для меня особое значение. Я как представитель спорта через свои экспедиции показываю, что он объединяет нас всех и сохраняет связь между людьми. Выражаю признательность за эту награду! — написал Рустам в своем блоге.





Мужчина лишился ног в армии, он находился в той злополучной омской казарме, которая обрушилась в 2015 году. Он находился под обломками двух этажей, выжил чуть ли не чудом. Он боялся, что станет никому не нужен и будет обузой для родных, но жизнь сложилась иначе. Рустам ведет миллионный блог, женился, стал отцом двух дочерей, стал советником мэра Уфы и занимается альпинизмом. Недавно, например, он покорил Аконкагуа в Латинской Америке. Также в его списке числятся Эльбрус и Килиманджаро.

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Фото: rustam_nabiev92