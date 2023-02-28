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Во время специальной военной операции погиб Святослав Погонялкин из Башкирии

Во время специальной военной операции погиб Святослав Погонялкин из Башкирии

20:06, 28 фев 2023

В Башкирии простятся с погибшим на СВО Святославом Погонялкиным. Об этом сообщается в соцсетях. Боец получил смертельные ранения на территории ЛНР. Его не стало 13 февраля. Траурная церемония пройдет 1 марта в 12.00 на площади микрорайона Юго-Западный.



Семье военнослужащего выражают соболезнования неравнодушные жители. В соцсетях отдельные слова поддержки направлены родителям, супруге и его детям.

«Светлая память воину! Сил и здоровья пережить такое горе родным! Искренние соболезнования!», – обратилась Елена Кобзан.

«Очень, очень жаль. Соболезнования родным и близким», – написала Гульнара Затина.


«Самые искренние соболезнования семье. Очень жаль, совсем молодой еще», – высказалась Зульфия Адельмурдина.

«Мои соболезнования Регин, держись», – прокомментировала Гульназ Давлетова.

«Примите наши искренние соболезнования. Держитесь. Региночка, держись», – оставила запись Оля Шайхисламова.

«Словами нельзя передать всю боль и печаль. Как страшный сон. Вечный покой его душе! Соболезнования родным и близким», – написала Лю Арсланова.

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Источник: mybashkortostan.ru
Фото: соцсети
Теги: спецоперация Погибшие на Украине
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