Во время специальной военной операции погиб Святослав Погонялкин из Башкирии

20:06, 28 фев 2023

В Башкирии простятся с погибшим на СВО Святославом Погонялкиным. Об этом сообщается в соцсетях. Боец получил смертельные ранения на территории ЛНР. Его не стало 13 февраля. Траурная церемония пройдет 1 марта в 12.00 на площади микрорайона Юго-Западный.







Семье военнослужащего выражают соболезнования неравнодушные жители. В соцсетях отдельные слова поддержки направлены родителям, супруге и его детям.



«Светлая память воину! Сил и здоровья пережить такое горе родным! Искренние соболезнования!», – обратилась Елена Кобзан.



«Очень, очень жаль. Соболезнования родным и близким», – написала Гульнара Затина.





«Самые искренние соболезнования семье. Очень жаль, совсем молодой еще», – высказалась Зульфия Адельмурдина.



«Мои соболезнования Регин, держись», – прокомментировала Гульназ Давлетова.



«Примите наши искренние соболезнования. Держитесь. Региночка, держись», – оставила запись Оля Шайхисламова.



«Словами нельзя передать всю боль и печаль. Как страшный сон. Вечный покой его душе! Соболезнования родным и близким», – написала Лю Арсланова.

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Фото: соцсети