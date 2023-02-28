Во время специальной военной операции погиб Святослав Погонялкин из Башкирии
20:06, 28 фев 2023
В Башкирии простятся с погибшим на СВО Святославом Погонялкиным. Об этом сообщается в соцсетях. Боец получил смертельные ранения на территории ЛНР. Его не стало 13 февраля. Траурная церемония пройдет 1 марта в 12.00 на площади микрорайона Юго-Западный.
Семье военнослужащего выражают соболезнования неравнодушные жители. В соцсетях отдельные слова поддержки направлены родителям, супруге и его детям.
«Светлая память воину! Сил и здоровья пережить такое горе родным! Искренние соболезнования!», – обратилась Елена Кобзан.
«Очень, очень жаль. Соболезнования родным и близким», – написала Гульнара Затина.
«Самые искренние соболезнования семье. Очень жаль, совсем молодой еще», – высказалась Зульфия Адельмурдина.
«Мои соболезнования Регин, держись», – прокомментировала Гульназ Давлетова.
«Примите наши искренние соболезнования. Держитесь. Региночка, держись», – оставила запись Оля Шайхисламова.
«Словами нельзя передать всю боль и печаль. Как страшный сон. Вечный покой его душе! Соболезнования родным и близким», – написала Лю Арсланова.
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