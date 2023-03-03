Уфимский Хатико ждет погибших в пожаре хозяев

14:58, 03 мар 2023

1 марта произошел сильный пожар в частном доме на улице Мингажева. В огне погибли пенсионерка и ее сожитель. Вместе с хозяйкой в доме жили собака и несколько кошек, животные выжили. Кошек забрали к себе соседи, а собака осталась.







По словам очевидцев, собака крайне тяжело переживает потерю хозяев, скулит и дрожит. "На морде собаки столько печали, что хочется плакать", - пишут жители Уфы. Соседи рассказали, что собака – домашняя. Погибшая очень любила ее и берегла.



"Помогите приютить, мы бы сами забрали, но у нас тоже есть собаки, нам некуда. Мы будем очень благодарны, зовут Читта, он очень добрый пес", - говорит один из соседей.





Несколько человек пытались забрать собаку с собой, но местный Хатико не оставляет пепелище.



«Принес пакет косточек варёных и мяска. Кушать начал. Пёсик убегает, пока не даётся на руки. Старенький…», - написал Венер Рахматуллин в социальной сети.



"Недавно были там, собаку не обнаружили. Наверное, он где-то прячется", - говорят горожане.

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Фото: скриншот видео