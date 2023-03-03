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4 и 5 марта 2023 года на Башкирию снова обрушится снег

4 и 5 марта 2023 года на Башкирию снова обрушится снег

23:38, 03 мар 2023

В ближайшие выходные, 4 и 5 марта, в Башкортостане снова пойдет снег. Метеорологи республиканского гидрометцентра предупреждают о повышении уровня снежного покрова в субботу и воскресенье.

Специалисты рассказали, что после небольшого перерыва к Башкортостану с северо-западной части России приблизится еще один атмосферный фронт. С его приходом в регионе прогнозируются осадки в виде снега переменной интенсивности, а на дорогах местами образуются снежные заносы.



Температура воздуха в ночное время составит -3, -8. Днем термометры покажут 0, -5 градусов.

В начале следующей недели характер погоды в республике сильно не изменится, добавили метеорологи.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: погода
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