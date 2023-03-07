В Башкирии простились с погибшим в СВО 24-летним Александром Галиуллиным

13:36, 07 мар 2023

24-летний младший сержант Александр Галиуллин, погибший во время специальной военной операции на Украине, был похоронен в Ермекеевском районе Башкортостана. Траурная церемония прошла в понедельник, 6 марта, в населенном пункте Старошахово. Об этом рассказали в администрации муниципалитета.







Галиуллин родился 5 января 1999 года в селе Нижнетроицкий Туймазинского района. Окончил школу-интернат в Белебее, учился в Октябрьском нефтяном колледже. В 2017 году был призван на срочную военную службу, которую проходил в городе Алейске Алтайского края. Затем военнослужащего направили в зону спецоперации. Там он был тяжело ранен и долгое время провел в госпитале имени Бурденко в Московской области.





За самоотверженность и мужество, проявленные при выполнении воинского долга, Александр Галиуллин посмертно награжден медалью "За отвагу" и орденом генерала Шаймуратова.

Читайте также: В Башкирии простились с погибшим в СВО Рустамом Фаткуллиным

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: vk.com // Ермекеевский район Республики Башкортостан