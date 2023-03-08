Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

В Башкирии посетители кафе возмутились неадекватным поведением подростков

В Башкирии посетители кафе возмутились неадекватным поведением подростков

10:54, 08 мар 2023

В башкирском городе Ишимбай посетители местного кафе возмутились неадекватным поведением подростков.

Житель города разместил в социальных сетях полную возмущения публикацию. По его словам, в заведения общепита пришла группа подростков 13-15 лет, которые мешали посетителям, громко разговаривая матом.



– Не ругаются, а именно разговаривают. После минут 30 нахождения в кафе я не выдержал и громко им объяснил, чтобы они вели себя нормально и не матерились. Минут через пять пришли еще подростки, которые также начали громко материться, зачем-то кидаться друг в друга теннисным мячом, – рассказал ишимбаец.


Чтобы проучить несовершеннолетних мужчина решил запечатлеть на видео подростков, чтобы потом «их родители объяснили как нужно себя вести в общественном месте».

– Если не родители объяснят, тогда кто? – задается вопросом мужчина.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: соцсети
Теги: Ишимбай Ишимбайский район
Читайте также

В Туймазах местный житель встретил в лесу пьяных подростков
Происшествия в Башкирии
В Туймазах местный житель встретил в лесу пьяных подростков
В Иглинском районе мужчина угнал продуктовый фургон возле придорожного кафе
Происшествия в Башкирии
В Иглинском районе мужчина угнал продуктовый фургон возле придорожного кафе
Возле одного из кафе Стерлитамака подростки устроили массовую драку
Происшествия в Башкирии
Возле одного из кафе Стерлитамака подростки устроили массовую драку
В Башкирии малолетние хулиганы испортили спортивную площадку
Происшествия в Башкирии
В Башкирии малолетние хулиганы испортили спортивную площадку


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: