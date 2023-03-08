В Башкирии посетители кафе возмутились неадекватным поведением подростков

10:54, 08 мар 2023

В башкирском городе Ишимбай посетители местного кафе возмутились неадекватным поведением подростков.



Житель города разместил в социальных сетях полную возмущения публикацию. По его словам, в заведения общепита пришла группа подростков 13-15 лет, которые мешали посетителям, громко разговаривая матом.







– Не ругаются, а именно разговаривают. После минут 30 нахождения в кафе я не выдержал и громко им объяснил, чтобы они вели себя нормально и не матерились. Минут через пять пришли еще подростки, которые также начали громко материться, зачем-то кидаться друг в друга теннисным мячом, – рассказал ишимбаец.





Чтобы проучить несовершеннолетних мужчина решил запечатлеть на видео подростков, чтобы потом «их родители объяснили как нужно себя вести в общественном месте».



– Если не родители объяснят, тогда кто? – задается вопросом мужчина.

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Фото: соцсети