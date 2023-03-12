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В Башкирии попрощались с погибшим в ходе СВО младшим сержантом Русланом Харисовым

В Башкирии попрощались с погибшим в ходе СВО младшим сержантом Русланом Харисовым

17:40, 12 мар 2023

В Башкортостане простились с младшим сержантом Русланом Харисовым, погибшим в ходу участия в специальной военной операции.



О печальной новости сообщил глава Янаульского района Башкирии Ильшат Вазигатов. По словам чиновника, погибший работал в местной агрофирме и очень хотел возвратиться домой к началу посевной кампании. Руслан Харисов по словам земляков был трудолюбивым, человечным и рассудительным человеком. Мужчина успел построить дом и создать семью в Янаульском районе. К сожалению, две его дочери уже никогда не увидят своего отца живым. В местной администрации сообщили, что погибший был похоронен 12 марта.

Руслана Харисова посмертно наградили орденом Мужества.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Янаульский район спецоперация Погибшие на Украине
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