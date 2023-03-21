В Башкирии раскрыли возраст самой молодой мамы
09:54, 21 мар 2023
В прошедшем 2022 году зарегистрировали возраст самой молодой матери. Ею стала девушка, родившая ребенка в возрасте 14 лет. Об этом, 21 марта, ссылаясь на данные Башкортостанстат, рассказали в издании Уфатайм.
По информации, предоставленной статистическим ведомством, в минувшем году в общей сложности 202 ребенка родились у молоденьких мамочек возраст которых составил от 14 до 17 лет. Самые поздние роды были зарегистрированы среди женщин старше 55 лет.
В 2022 году в Башкортостане родилось свыше 36 200 детей: 18 600 мальчиков и 17 600 девочек. Уровень рождаемости в республике упал на 8,2 процента.
Читайте также:В Бурзянском районе Башкирии повысилась рождаемость
Автор: Семен Подгорный
Читайте также
Общество в Башкирии
Стал известен возраст самой молодой мамы из Башкирии в 2020 году
Общество в Башкирии
В Башкирии с начала года родилось на 616 малышей меньше, чем в прошлом году
Это интересно
В Башкирии стало известно, сколько мальчиков приходится на 100 девочек
Общество в Башкирии
В Башкирии назвали возраст самого молодого папы в 2020 году