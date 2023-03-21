В Башкирии раскрыли возраст самой молодой мамы

09:54, 21 мар 2023

В прошедшем 2022 году зарегистрировали возраст самой молодой матери. Ею стала девушка, родившая ребенка в возрасте 14 лет. Об этом, 21 марта, ссылаясь на данные Башкортостанстат, рассказали в издании Уфатайм.



По информации, предоставленной статистическим ведомством, в минувшем году в общей сложности 202 ребенка родились у молоденьких мамочек возраст которых составил от 14 до 17 лет. Самые поздние роды были зарегистрированы среди женщин старше 55 лет.



В 2022 году в Башкортостане родилось свыше 36 200 детей: 18 600 мальчиков и 17 600 девочек. Уровень рождаемости в республике упал на 8,2 процента.

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Автор: Семен Подгорный