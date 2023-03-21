Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

В Башкирии раскрыли возраст самой молодой мамы

В Башкирии раскрыли возраст самой молодой мамы

09:54, 21 мар 2023

В прошедшем 2022 году зарегистрировали возраст самой молодой матери. Ею стала девушка, родившая ребенка в возрасте 14 лет. Об этом, 21 марта, ссылаясь на данные Башкортостанстат, рассказали в издании Уфатайм.

По информации, предоставленной статистическим ведомством, в минувшем году в общей сложности 202 ребенка родились у молоденьких мамочек возраст которых составил от 14 до 17 лет. Самые поздние роды были зарегистрированы среди женщин старше 55 лет.

В 2022 году в Башкортостане родилось свыше 36 200 детей: 18 600 мальчиков и 17 600 девочек. Уровень рождаемости в республике упал на 8,2 процента.

Читайте также:

В Бурзянском районе Башкирии повысилась рождаемость
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: Семен Подгорный
Теги: рождаемость
Читайте также

Стал известен возраст самой молодой мамы из Башкирии в 2020 году
Общество в Башкирии
Стал известен возраст самой молодой мамы из Башкирии в 2020 году
В Башкирии с начала года родилось на 616 малышей меньше, чем в прошлом году
Общество в Башкирии
В Башкирии с начала года родилось на 616 малышей меньше, чем в прошлом году
В Башкирии стало известно, сколько мальчиков приходится на 100 девочек
Это интересно
В Башкирии стало известно, сколько мальчиков приходится на 100 девочек
В Башкирии назвали возраст самого молодого папы в 2020 году
Общество в Башкирии
В Башкирии назвали возраст самого молодого папы в 2020 году


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: