В Башкирии простятся с погибшим в зоне СВО Ильшатом Самиевым

08:29, 22 мар 2023

Сержант Ильшат Самиев в феврале 2023 года отправился добровольцем на специальную военную операцию, но спустя месяц погиб. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



В октябре 2022 года Ильшату исполнилось 46 лет. За его плечами служба по контракту. Также он участвовал в боевых действиях в Чечне.







Траурная церемония прощания пройдет в 11:00 часов сегодня, 22 марта, по адресу: село Аскино, улица Фрунзе, дом 2.



Выражаем соболезнования родным и близким.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Аскинском районе Башкирии в воскресенье, 19 марта, прошла траурная церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции бойцом ЧВК «Вагнер» Фангатом Вакказовым.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети