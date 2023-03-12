В Башкирии попрощались с погибшим в ходе СВО Дамиром Ямангуловым

21:19, 12 мар 2023

Траурная церемония прощания с погибшим Дамиром Вакилевичем Ямангуловым прошла в четверг, 9 марта. Об этом в социальных сетях сообщил глава Баймакского района Фанис Аминев.



Дамир Вакилевич в 1998 году проходил срочную службу, принимал участие в боевых действиях в Чеченской республике. На специальную военную операцию был призван в рамках частичной мобилизации.







«Прощай, спи спокойно, Дамир Вакилевич! Мы тебя не забудем! Пусть земля будет тебе пухом», - написал Аминев.



Выражаем соболезнования родным и близким.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Баймакском районе Башкирии простились с погибшим в СВО Ильсуром Давлетбердиным

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Фото: администрация Баймакского района