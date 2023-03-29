В Башкирии 29 марта 2023 года резко испортится погода
08:38, 29 мар 2023
Метеорологи Гидрометцентра Башкирии передали прогноз погодных условий в регионе на предстоящие сутки.
В среду, 29 марта, значительных осадков не предвидится. На некоторых участках автодорог возможно появление гололедицы. Подует ветер восточных, юго-восточных направлений, умеренный. В ночное время температура воздуха составит от -4 до +1°C, в дневное время от +6 до +11°C.
В четверг, 30 марта, значительных осадков также не предвидится. В соответствии с прогнозами метеорологов, в некоторых районах ожидается сильный ветер. В ночное время температура воздуха составит от -4 до +1°C, в дневное время от +6 до +11°C.
Автор: Семен Подгорный
Читайте также
Общество в Башкирии
В Башкирии 23 марта 2023 года днем потеплеет до +10°
Общество в Башкирии
В Башкирии прогнозируется потепление до +14 градусов 26 марта 2023 года
Общество в Башкирии
В Башкирии днем 22 марта 2023 года потеплеет до +4,+9°
Общество в Башкирии
В Башкирии прогнозируется потепление до +8 градусов