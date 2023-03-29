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В Башкирии 29 марта 2023 года резко испортится погода

В Башкирии 29 марта 2023 года резко испортится погода

08:38, 29 мар 2023

Метеорологи Гидрометцентра Башкирии передали прогноз погодных условий в регионе на предстоящие сутки.

В среду, 29 марта, значительных осадков не предвидится. На некоторых участках автодорог возможно появление гололедицы. Подует ветер восточных, юго-восточных направлений, умеренный. В ночное время температура воздуха составит от -4 до +1°C, в дневное время от +6 до +11°C.



В четверг, 30 марта, значительных осадков также не предвидится. В соответствии с прогнозами метеорологов, в некоторых районах ожидается сильный ветер. В ночное время температура воздуха составит от -4 до +1°C, в дневное время от +6 до +11°C.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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