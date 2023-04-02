В Башкирии во время субботника вывезли 4500 тонн мусора

10:35, 02 апр 2023

В Башкортостане в ходе первоапрельского субботника, было вывезено 19 100 кубометров снега и 4 500 тонн различного мусора. Суммарная территория уборки составила 10,7 тысяч кв/м. В субботнике участвовали свыше 73 700 человек и 1 500 ед. техники. Информацию об этом на своей личной страничке в соцсетях передал руководитель РБ Р. Хабиров.







- Весной работы много – участники весеннего субботника разгребали снег, избавлялись от старых листьев, занимались обрезкой ветвей деревьев, очищали тротуары и улицы от накопившейся за зиму грязи", - написал глава республики.





Хабиров выразил благодарность всем жителям сел и городов, принявших участие в субботнике, напомнив, что в субботу, 29 апреля и 13 мая в Башкортостане состоится ежегодная акция «Зеленая Башкирия», в рамках которой планируется высадить свыше 24 000 деревьев и заложить 48 тематических аллей.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети Радия Хабирова