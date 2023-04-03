129 жителей Башкирии заразились опасной инфекцией

09:07, 03 апр 2023

Минздрав Башкирии сообщил о новых случаях инфицирования ковидом. Подробные данные по состоянию на 2 апреля сообщает Минздрав РБ.



По данным ведомства, за минувшие сутки зафиксировано 129 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии заболели 360 682 человека.







В настоящее время в стационарах лечатся 130 человек, из них 86 – в возрасте 60+. Амбулаторно получают медицинскую помощь 2 280 пациента, в том числе 715 – старше 60 лет.



За последние сутки выписаны с выздоровлением 149 человек, с начала пандемии – 352 242.



За последние сутки в регионе не зарегистрировано ни одной смерти от коронавируса. В республике с начала пандемии от ковида умерли 6030 человек.

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