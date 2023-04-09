В Башкирии простились с погибшим в спецоперации старшим сержантом Алексеем Коротковым
17:47, 09 апр 2023
Уроженец Башкортостана Алексей Коротков погиб в зоне проведения СВО. Информацию об этом на личной страничке в социальных сетях передал глава администрации Гафурийского района Фаниль Чингизов.
Солдату на момент гибели исполнилось 38 лет, он погиб 22 марта в ходе выполнения боевой задачи.
Алексей вырос в населенном пункте Дарьино, окончив обучение в школе Белоозерска, отучился на ветеринара в сельскохозяйственном техникуме города Стерлитамак. Затем была служба в армии.
"Он смотрел в будущее смело, уверенно, зная, чего хочет от жизни. Мужественный, смелый и в то же время спокойный и улыбчивый, он выбрал дальнейший свой путь защитника нашей Родины", - написал руководитель муниципалитета.
Алексея Короткова посмертно удостоили ордена Мужества.
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