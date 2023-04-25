В Башкирии 26 апреля прогнозируются дожди и сильный ветер
22:28, 25 апр 2023
Погода в Башкортостане во вторник, 26 апреля, будет характеризоваться дождями и порывистым ветром. Информацию об этом передали в пресс-центре республиканского МЧС.
По уточненным данным в регион придет переменная облачность. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди. Подует ветер южных и юго-восточных направлений со скоростью 7-12 м/с, в дневное время в некоторых районах ожидаются порывы до 15-20 м/с.
После захода солнца температура воздуха составит от +6 до +11 градусов, при уменьшении облачности понизится до +1 градуса. В дневное время воздух прогреется до +18…+23 градусов.
Видимость на дорогах будет хорошей, сообщают синоптики.
Автор: Семен Подгорный
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