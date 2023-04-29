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В Башкирии 29 апреля ночью температура опустится до нуля градусов

В Башкирии 29 апреля ночью температура опустится до нуля градусов

00:12, 29 апр 2023

Погода в Башкортостане в субботу, 29 апреля, будет характеризоваться значительным похолоданием в ночное время. Информацию об этом передали в региональном МЧС.

Жителей республики ждет переменная облачность, значительных осадков не предвидится. Северный ветер будет дуть со скоростью от 2 до 7 м/с, в дневное время в отдельных районах ожидаются порывы до 14 м/с.

После захода солнца температура воздуха составит+5…+10 градусов, в восточной части Башкортостана столбики термометров опустятся до 0 градусов. В середине дня потеплеет до +18…+23 градусов.
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Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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