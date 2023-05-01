В Башкирии прогнозируется необычная для начала мая погода
00:35, 01 май 2023
Погода в Башкортостане в начале мая будет по летнему теплой.
По информации республиканского Гидрометцентра, существенных осадков в понедельник, 1 мая, не прогнозируется. Ночная температура воздуха составит от +7 до +12°C. В дневное время воздух прогреется до +21…+26°C.
В течение дня ожидается умеренный ветер южных, юго-восточных направлений.
Автор: Семен Подгорный
Читайте также
Общество в Башкирии
В Башкирии в ближайшие дни резко потеплеет до +21 градуса
Общество в Башкирии
В Башкирии в начале недели воздух прогреется до +17 градусов
Общество в Башкирии
В Башкирии 12 апреля 2023 года потеплеет до +17 градусов
Общество в Башкирии
В Башкирии температура воздуха повысится до +28 градусов