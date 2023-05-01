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В Башкирии прогнозируется необычная для начала мая погода

В Башкирии прогнозируется необычная для начала мая погода

00:35, 01 май 2023

Погода в Башкортостане в начале мая будет по летнему теплой.

По информации республиканского Гидрометцентра, существенных осадков в понедельник, 1 мая, не прогнозируется. Ночная температура воздуха составит от +7 до +12°C. В дневное время воздух прогреется до +21…+26°C.

В течение дня ожидается умеренный ветер южных, юго-восточных направлений.
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Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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