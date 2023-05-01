В Башкирии 5 сотрудников сельской администрации отправились добровольцами на СВО
18:03, 01 май 2023
В Дуванском районе Башкортостана 5 сотрудников местной администрации приняли решение добровольно отправиться в зону проведения специальной военной операции. Информацию об этом передал руководитель районной администрации Фаиль Мухамадеев.
По его заявлению, все они имеют за плечами многолетний опыт работы, в том числе на руководящих должностях. Однако, вернувшись из командировки с зоны СВО, куда они сопроводили гумконвой, приняли решение присоединиться к бойцам.
- Конечно, мы без колебаний решили их отпустить. Ждем их домой с победой, - передало слова главы администрации Фаиля Мухамадеева информационное агентство "Башинформ".
Автор: Семен Подгорный
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