В Башкирии 5 сотрудников сельской администрации отправились добровольцами на СВО

18:03, 01 май 2023

В Дуванском районе Башкортостана 5 сотрудников местной администрации приняли решение добровольно отправиться в зону проведения специальной военной операции. Информацию об этом передал руководитель районной администрации Фаиль Мухамадеев.







По его заявлению, все они имеют за плечами многолетний опыт работы, в том числе на руководящих должностях. Однако, вернувшись из командировки с зоны СВО, куда они сопроводили гумконвой, приняли решение присоединиться к бойцам.



- Конечно, мы без колебаний решили их отпустить. Ждем их домой с победой, - передало слова главы администрации Фаиля Мухамадеева информационное агентство "Башинформ".

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Автор: Семен Подгорный