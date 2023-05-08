В Башкирии 9 мая 2023 года прогнозируются заморозки до -8 градусов

23:20, 08 май 2023

Начало мая удивило жителей Башкирии теплой погодой, однако начиная со второй половины длинных выходных наступило неожиданное похолодание. Такая ситуация сохранится и в последний день длинных праздничных выходных.



Так, по информации синоптиков Башгидромета во вторник, 9 мая, на всей территории региона прогнозируются ночные заморозки до -8 °C. В течение дня станет значительно теплее, воздух прогреется до +15 °C, а осадков не предвидится. Однако ветер в некоторых районах может усилиться до порывистого.



В столице Башкирии температура воздуха будет немного выше, чем в среднем по республике. Ночью она опустится до +4 °C, а днем повысится до +13 °C. Несмотря на то, что небо затянет облаками, осадков в Уфе не будет.

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Автор: Семен Подгорный