В Уфе простились с погибшим в ходе СВО Антоном Кабановым
09:43, 17 май 2023
В Башкирии похоронили погибшего в зоне проведения спецоперации Антона Кабанова. Информацию об этом передали в администрации города Уфы.
«Именно сейчас, когда в последний путь провожаем бойца, мы начинаем осознавать, что война – это не что-то абстрактное и идет где – то там, она настоящая и идет здесь и сейчас. Каждый из нас должен способствовать великой победе», - отметил депутат Курультая Владимир Нагорный.
Как сообщили родственников военнослужащего, Антон был настоящим патриотом своей Родины.
Он родился в городе Уфе. После окончания учебы в лицее, поступил в Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков. В 2010 году окончил УГАТУ и был мобилизован в 2022 году. Погиб при выполнении задач в ходе СВО.
Антон Кабанов посмертно награжден Орденом Мужества.
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