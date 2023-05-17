В Уфе простились с погибшим в ходе СВО Антоном Кабановым

09:43, 17 май 2023

В Башкирии похоронили погибшего в зоне проведения спецоперации Антона Кабанова. Информацию об этом передали в администрации города Уфы.







«Именно сейчас, когда в последний путь провожаем бойца, мы начинаем осознавать, что война – это не что-то абстрактное и идет где – то там, она настоящая и идет здесь и сейчас. Каждый из нас должен способствовать великой победе», - отметил депутат Курультая Владимир Нагорный.



Как сообщили родственников военнослужащего, Антон был настоящим патриотом своей Родины.





Он родился в городе Уфе. После окончания учебы в лицее, поступил в Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков. В 2010 году окончил УГАТУ и был мобилизован в 2022 году. Погиб при выполнении задач в ходе СВО.



Антон Кабанов посмертно награжден Орденом Мужества.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети