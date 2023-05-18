В Башкирии ожидаются грозы и заморозки до -2 градусов

22:48, 18 май 2023









в пятницу, 19 мая, будет характеризоваться кратковременными осадками с грозами и похолоданием. Информацию об этом передали в региональном МЧС.Жителей республики ждет облачная погода. Местами возможны небольшие дожди и с грозами. Подует ветер восточных направлений со скоростью 5-10 м/с, по юго-востоку возможны порывы до 18 м/с.

В ночное время температура воздуха понизится до +5…+10 градусов, в северной части Башкирии могут быть заморозки до 0, -2градусов. Днем ожидается небольшое повышение температуры до +14…+19 градусов.



Ночью и утром на автодорогах возможен туман, что снизит видимость до 500-1000 метров.

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Фото: freepik