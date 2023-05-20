Заморозки и невероятный скачок температуры прогнозируются в Башкирии

23:50, 20 май 2023









в воскресенье, 21 мая, будет характеризоваться жаркой погодой. Согласно прогнозу специалистов Башгидрометцентра в ночь с 20 на 21 мая ожидается наступление заморозков. В последующие дни температура воздуха будет повышаться и достигнет отметки +26 градусов.

В воскресенье, 21 мая, в дневное время воздух прогреется до +21…+26 градусов, ветер будет дуть с востока.



В понедельник, 22 мая, прогнозируется переменчивый ветер, а температура воздуха ночью составит от +6 до +11 градусов, в восточных районах - до +1 градуса. Днем температура повысится до значений от +21 до +26 градусов.





Во вторник, 23 мая, также подует слабый ветер. В ночное время температура воздуха останется в диапазоне от +6 до +11 градусов, в восточных районах до +1 градуса. Днем ожидается жаркая погода: от +21 до +26 градусов.

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