В Башкирии 23 мая прогнозируется жара до +28 градусов

22:40, 22 май 2023

Погода в Башкортостане во вторник, 23 мая, будет характеризоваться по-настоящему летней жарой до +28 градусов. Прогноз предоставили специалисты регионального Гидрометцентра.



В республике будет преобладать солнечная погода, временами возможна облачность, без осадков. Подует юго-восточный ветер, днем он может усилиться.



В ночное время температура воздуха упадет до +9…+14 градусов (в отдельных районах до +4 градусов). Днем ожидается повышение температуры до +23…+28 градусов.

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