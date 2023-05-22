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В Башкирии 23 мая прогнозируется жара до +28 градусов

В Башкирии 23 мая прогнозируется жара до +28 градусов

22:40, 22 май 2023

Погода в Башкортостане во вторник, 23 мая, будет характеризоваться по-настоящему летней жарой до +28 градусов. Прогноз предоставили специалисты регионального Гидрометцентра.

В республике будет преобладать солнечная погода, временами возможна облачность, без осадков. Подует юго-восточный ветер, днем он может усилиться.

В ночное время температура воздуха упадет до +9…+14 градусов (в отдельных районах до +4 градусов). Днем ожидается повышение температуры до +23…+28 градусов.
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Автор: www.ufa.kp.ru
Теги: погода
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