В Башкирии 25 мая прогнозируется жара до +31 градуса

23:03, 24 май 2023

Погода в Башкортостане в четверг, 25 мая, будет характеризоваться высокой температурой воздуха до +31 градуса. Прогноз предоставили специалисты республиканского Гидрометцентра.



В регионе прогнозируется солнечная погода с переменной облачностью, без осадков. Ветер неустойчивый, слабый.



В ночное время температура воздуха упадет до +10… +15 градусов (в некоторых районах может опуститься до +5 градусов). В течение дня ожидается жара под +26…+31 градус.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: freepik