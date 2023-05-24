В Башкирии 25 мая прогнозируется жара до +31 градуса
23:03, 24 май 2023
Погода в Башкортостане в четверг, 25 мая, будет характеризоваться высокой температурой воздуха до +31 градуса. Прогноз предоставили специалисты республиканского Гидрометцентра.
В регионе прогнозируется солнечная погода с переменной облачностью, без осадков. Ветер неустойчивый, слабый.
В ночное время температура воздуха упадет до +10… +15 градусов (в некоторых районах может опуститься до +5 градусов). В течение дня ожидается жара под +26…+31 градус.
Автор: Семен Подгорный
Фото: freepik
Читайте также
Общество в Башкирии
В Башкирии 23 мая прогнозируется жара до +28 градусов
Общество в Башкирии
В Башкирии температура воздуха повысится до +28 градусов
Общество в Башкирии
В Башкирии 26 апреля 2023 года температура воздуха повысится до +22 градусов
Общество в Башкирии
В Башкирии прогнозируется повышение температуры до +26 градусов