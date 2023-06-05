В Башкирии после жаркого начала лета наступит резкое похолодание

23:29, 05 июн 2023

В Башкирии после нескольких дней жаркого начала лета наступит похолодание - в предстоящие дни температура воздуха в среднем прогнозируется ниже обычного на 1-2 градуса. Об этом сообщили республиканские метеорологи.







Специалисты передают, что с приходом воздушных масс с севера температура воздуха начнет падать ночью до +5…+10 градусов, в дневное время будет колебаться от +17 до +22 градусов.



Синоптики отмечают, что с понедельника по четверг на погоду в Башкортостане будет влиять тыловая часть циклона, находящегося за Уралом. 6 июня днем и 7 июня ночью на большей части РБ ожидаются небольшие дожди с грозами. Во вторник, 6 июня, местами возможен град и усиление ветра.

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