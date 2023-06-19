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Жительница Башкирии разыскивает сына, который отправился на СВО из исправительной колонии

Жительница Башкирии разыскивает сына, который отправился на СВО из исправительной колонии

15:56, 19 июн 2023

Жительница Башкортостана ищет своего сына, который отправился из мелеузовской ИК №7 в зону специальной военной операции. Свой пост женщина разместила на личной страничке Радия Хабирова в социальных сетях. Альфия Михайлова рассказала, что с конца апреля 2023 года не получала никаких новостей от своего сына. Она предоставила все имеющиеся данные по данному запросу.



"Я, как мать сына, который заключил контракт и находится в зоне специальной военной операции, обращаюсь к вам. Сына забрали 29 апреля из исправительной колонии № 7 в Мелеузе, и по сей день я не могу связаться с ним, его местонахождение неизвестно. Пожалуйста, помогите найти его!" - написала мать бойца.

Альфия Михайлова самостоятельно пыталась получить информацию от российского Министерства обороны и исправительной колонии, но безуспешно. Её сына зовут Олег, ему 25 лет.


Администрация главы Башкирии порекомендовала обратиться за информацией к ЧВК, с которой заключил контракт данный заключенный.

"Мы понимаем и разделяем ваши беспокойства, но, к сожалению, только частные военные компании, не входящие в структуру Минобороны РФ, могут отправлять заключенных из исправительных колоний в зону спецоперации. Вам следует обратиться в компанию, с которой ваш сын заключил контракт", - написали чиновники.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Личный архив семьи Михайловых
Теги: спецоперация чвк вагнер
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