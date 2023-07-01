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Житель Уфы решился на необычный поступок из-за девушки

Житель Уфы решился на необычный поступок из-за девушки

10:44, 01 июл 2023

Молодой уфимец Илья Сушко принял смелое решение из-за любимой девушки. Во вторник, 27 июня, горожанин отправился в захватывающее путешествие на велосипеде к озеру Байкал. Сподвигла его на это возлюбленная, сообщил он на своей личной страничке в соцсетях.



Вторую половинку Ильи зовут Алина Нагимова. В свое время она побывала на знаменитом озере, а теперь настала его очередь. В день ее рождения молодой человек решился на подобный шаг, поздравив свою возлюбленную с этим знаменательным событием.


«Расти лапшой, не будь большой!» - с юмором обратился к ней Сушко.

В пути у него возникали трудности. Например, на одном из участков дорог у него сломалось колесо. В настоящее время путешественник пересекает Южный Урал. В городе Златоуст он набирается сил, чтобы продолжить свой нелегкий путь.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Уфа путешествие
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