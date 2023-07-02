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МЧС Башкирии предупреждает о грозах, тумане и шквалистом ветре

МЧС Башкирии предупреждает о грозах, тумане и шквалистом ветре

00:13, 02 июл 2023

Погода в Башкортостане сегодня будет характеризоваться шквалистым усилением ветра, ливнями, градом и грозами. Информацию об этом передает МЧС по РБ.

По данным специалистов ведомства, в воскресенье, 2 июля, на территории Башкирии ожидается облачная погода с прояснениями. В отдельных районах выпадут небольшие осадки, местами возможны ливни с грозами и крупный град.



Ветер будет дуть с южного и юго-западного направлений со скоростью 9-14 м/с и порывами до 15-20 м/с. В ночное время во время грозы прогнозируется порывы ветра до 21-26 м/с. В ночные часы температура воздуха составит +14… +19 градусов, днем - от +20 до +25 градусов.

На некоторых участках автодорог может опуститься туман ночью и утром. Видимость при этом ухудшится от 500 до 1000 метров.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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