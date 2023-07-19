В Башкирии простились с участником СВО Саматом Мустаевым

23:20, 19 июл 2023

В среду, 19 июля, в Чишминском районе Башкирии в последний путь проводили ефрейтора Самата Мустаева, который погиб в зоне проведения спецоперации на Украине.



- С глубоким прискорбием мы провожаем наших ребят, - заявил глава Башкортостана Р. Хабиров. - Очень тяжело, молодые, яркие, красивые… Самат до конца оставался верным своему долгу, был призван во время частичной мобилизации и долгое время воевал.







Семье погибшего бойца передали ордена Мужества и Минигали Шаймуратова, которыми он был награжден посмертно.



- Война всегда сопровождается потерями. Память о нем останется в наших сердцах навсегда, - сказал глава Чишминского района Ришат Мансуров.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Чишминском районе Башкортостана простились с ефрейтором Андреем Егоровым, погибшим на СВО

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Фото: администрация Чишминского района