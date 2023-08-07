В Башкирии прогнозируется понижение температуры воздуха

23:17, 07 авг 2023

На территории республики Башкортостан будет наблюдаться понижение температуры воздуха.

По данным регионального Гидрометцентра во вторник, 8 августа, температура воздуха после восхода солнца составит +29 градусов, что на один градус меньше по сравнению с предыдущим днем. В ночное время также будет ощутимо прохладнее — +12 и +17 градусов.

По северу и востоку РБ прогнозируются дожди.

Подует умеренный северный ветер, скорость которого при грозах усилится до шквалистого.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: freepik