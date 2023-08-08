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В Башкирии молодая многодетная мать пытается вернуть брошенных дочерей

В Башкирии молодая многодетная мать пытается вернуть брошенных дочерей

11:28, 08 авг 2023

В республике Башкортостан молодая женщина в возрасте 22 лет, проживающая в населенном пункте Бижбуляк, пытается вернуть собственных детей, которых она ранее бросила в детском доме. История этой девушки началась после серии трагических событий. Потеряв мать, а затем супруга она ушла в запой, позабыв про детей. Сейчас сотрудники ФССП РБ помогают многодетной матери исправить ситуацию.

Вслед за чередой трагедий в личной жизни, молодая женщина столкнулась с недостатком средств и вынуждена была отдать своих дочерей в детдом. Вырос долг по алиментам в размере 500 тысяч рублей.

Два года назад непутевую мать объявили в розыск. Найти ее оказалось не таким простым делом: у неё отсутствовало постоянное место жительства, фамилия изменилась после нового брака, а сама она уехала из родных мест. Вскоре стало известно, что она родила двоих детей от второго мужа и жила на пособие.

Спустя некоторое время алиментщица была найдена. Приставы провели с ней разъяснительную беседу, предложили помощь в трудоустройстве. Без лишних раздумий женщина согласилась.

Сейчас многодетная мать трудится поваром в детсаде, где воспитываются её младшие дети. Она собирает пакет документов, необходимых для возвращения дочерей, однако решение суда будет основано не только на желании матери, но и учтет мнение детей.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУФССП России по Республике Башкортостан
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