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В Мишкинском районе Башкирии похоронили сразу двух бойцов СВО

В Мишкинском районе Башкирии похоронили сразу двух бойцов СВО

23:27, 13 авг 2023

11 августа в Мишкинском районе Башкирии похоронили сразу двух местных жителей, принимавших участие в спецоперации. Согласно информации, предоставленной местной администрацией, в деревне Сосновка попрощались с 42-летним Андреем Кашиным, а в Староарзаматово — с 37-летним Валерием Александровым.

Андрей Кашин родом из населенного пункта Казанка, расположенного в Балтачевском районе. Впоследствии его семья переехала в Томск, где он получил образование в средней школе и профессиональном училище. Отслужив в ракетных войсках, трудился в городе Северск и Московской области. Проживал вместе с родителями в Сосновке. В прошлом году Андрей отправился добровольцем на СВО.

Валерий Александров родился и вырос в Староарзаматово. После окончания школы отправился учиться в Бирск. Спустя некоторое время отслужил срочную в железнодорожных войсках. В сентябре 2022 года в рамках частичной мобилизации его призвали на службу. Погиб боец 1 августа 2023 года.

Руководство муниципалитета выразило глубокие соболезнования близким и родным погибших воинов, которые отдали свои жизни ради защиты мирного населения и оставались преданными Родине до последнего вздоха.

Ранее издание Newsbash.ru сообщало о том, что в ходе СВО погиб бывший майор полиции из Мишкинского района РБ.

На СВО погиб доброволец из Башкирии Ильфат Искужин

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Мишкинский район спецоперация Погибшие на Украине
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