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В Башкирии 15 сентября ожидается теплая погода

В Башкирии 15 сентября ожидается теплая погода

21:54, 14 сен 2023

Сегодня в пятницу, 15 сентября, в горных районах Башкирии прогнозируется похолодание. Об этом сообщают специалисты республиканского Гидрометцентра.

В конце рабочей недели ожидается небольшая облачность, без существенных осадков. Ветер будет дуть переменных направлений со скоростью от 0 до 5 м/с.

Ночью температура воздуха понизится до +6…+11°, в горных районах похолодает до +1°. Днем будет тепло до +18…+23°.

Согласно информации, предоставленной информационной службой МЧС региона, ночью и утром возможно образование тумана, вследствие чего видимость упадет до 500 метров и менее.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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