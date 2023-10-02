Изменились правила входа на сайт «Госуслуги»

09:19, 02 окт 2023

Изменения в доступе к личному кабинету на портале «Госуслуги» с 1 октября стали обязательными. Теперь для входа в систему необходимо включить двухфакторную аутентификацию. Это дополнительное средство обеспечения безопасности, которое будет применяться ко всем пользователям для защиты их данных.

Согласно информации, полученной из Министерства цифрового развития (Минцифры) и распространенной ТАСС, процедура активации двухфакторной аутентификации довольно проста. Вам нужно сначала перейти в раздел "Профиль" на сайте, а затем перейти в раздел "Безопасность". В этом разделе вы найдете вкладку "Вход в систему", где вам предложат активировать функцию "Вход с подтверждением" и ввести свой номер телефона. После этого на указанный номер придет сообщение с уникальным кодом. Затем система попросит вас ввести пароль для сохранения всех внесенных изменений.

Если вы не успели активировать двухфакторную аутентификацию, вам предоставляется несколько вариантов альтернативной проверки: подтверждение посредством SMS-кода, использование одноразового кода из специального приложения или вход с использованием биометрических данных. Эти меры направлены на обеспечение максимальной безопасности ваших данных при использовании портала «Госуслуги».

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Автор: Семен Подгорный