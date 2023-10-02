В Башкирии в первые дни октября ожидается ветреная и дождливая погода

22:47, 02 окт 2023

В Башкирии согласно прогнозу республиканских синоптиков, наступает сезон дождей.

Во вторник, 3 октября, в РБ прогнозируются осадки в сочетании с умеренным ветром. Дневная температура составит до +18 градусов, в то время как ночью ожидается всего лишь +1 градус.

Специалисты Гидрометцентра сообщают, что характер погоды останется практически неизменным и в среду, 4 октября. В этот день лишь уменьшится количество осадков, а ночи станут более теплыми.

В некоторых районах ожидаются кратковременные дожди, умеренный ветер будет дуть с юго-запада. После захода солнца температура воздуха составит от +4 до +9 градусов, днем столбики термометров покажут значения от +13 до +18 градусов.

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Автор: Семен Подгорный