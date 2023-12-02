Жителей Башкирии предупреждают об опасной погоде

Метеорологи прогнозируют резкое ухудшение погодных условий на территории Башкирии в ближайшие сутки. Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Республике Башкортостан, ожидается наступление целого ряда неблагоприятных метеоявлений.

Уже ночью 2 декабря по всей Башкирии пройдут осадки в виде небольшого снега. Днем интенсивность выпадения мокрого снега значительно усилится, местами возможно образование гололеда с отложением массы снега на деревьях и линиях электропередач. Порывы юго-западного ветра достигнут скорости 8 м/с. Температура воздуха ночью составит от -3 до -8 градусов, днем поднимется до отметки +1,-4 градуса по Цельсию.

В связи с обильным выпадением осадков на автомобильных трассах РБ прогнозируется резкое падение видимости в дневные часы до 500-1000 метров.

Автор: Семен Подгорный