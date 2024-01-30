В Башкирии простились с участником СВО Романом Галиным

Во вторник, 30 января в Сибае в последний путь проводили 30-летнего участника СВО Романа Галина. Информацию об этом в своих аккаунтах в соцсетях разместила городская администрация.

Галин родился в Магнитогорске. В Салавате он отучился в 5 школе, а затем получил профессию автомеханика в ПЛ-24. Срочную службу молодой парень проходил в должности водителя. Демобилизовавшись, устроился в медколледж шофером.

В середине сентября 2023 года Роман контрактником отправился в зону спецоперации. Смертельное ранение оператор штурмового взвода получил 15 января.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети