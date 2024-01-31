Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Жителей Башкирии предупредили об опасности на дорогах

Жителей Башкирии предупредили об опасности на дорогах

Власти Башкирии предупредили жителей республики о предстоящем ухудшении дорожных условий 1 февраля из-за неблагоприятных погодных явлений.

По прогнозам синоптиков, в четверг ожидается облачная и ветреная погода. Кроме того, из-за обильных осадков и резких перепадов температуры на дорогах региона возможно образование гололеда и снежных заносов. Эти факторы создадут сложную обстановку для водителей.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Башкирии предупредило, что ночные температуры 1 февраля могут опуститься до -11°, а днем воздух прогревается до -8°. В некоторых районах республики в утренние часы столбики термометров могут показать до -16° мороза. Такая погода требует от автомобилистов повышенного внимания на трассах. Необходимо быть предельно осторожными, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Следует учитывать, что тормозной путь на скользком покрытии значительно увеличивается. Ответственное вождение поможет избежать аварий и сохранить жизни.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok