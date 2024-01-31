Жителей Башкирии предупредили об опасности на дорогах

Власти Башкирии предупредили жителей республики о предстоящем ухудшении дорожных условий 1 февраля из-за неблагоприятных погодных явлений.

По прогнозам синоптиков, в четверг ожидается облачная и ветреная погода. Кроме того, из-за обильных осадков и резких перепадов температуры на дорогах региона возможно образование гололеда и снежных заносов. Эти факторы создадут сложную обстановку для водителей.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Башкирии предупредило, что ночные температуры 1 февраля могут опуститься до -11°, а днем воздух прогревается до -8°. В некоторых районах республики в утренние часы столбики термометров могут показать до -16° мороза. Такая погода требует от автомобилистов повышенного внимания на трассах. Необходимо быть предельно осторожными, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Следует учитывать, что тормозной путь на скользком покрытии значительно увеличивается. Ответственное вождение поможет избежать аварий и сохранить жизни.

Автор: Семен Подгорный