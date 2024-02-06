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15-летие по-взрослому: вечеринка уфимской школьницы взбудоражила соцсети

15-летие по-взрослому: вечеринка уфимской школьницы взбудоражила соцсети

В социальных сетях активно обсуждают видео с вечеринки в честь 15-летия уфимской школьницы, которая, по мнению пользователей, имела слишком «взрослый» формат.

Согласно видеозаписям, попавшим в интернет, на вечеринке происходили катания на роскошном лимузине с непристойными танцами, страстные поцелуи именинницы и ее избранника на публике, шикарный банкет, откровенные танцы на столе, выход виновницы торжества к гостям в стрингах и многое другое. По предварительным данным, на празднике присутствовали родители 15-летней девушки, которые, судя по всему, не возражали против такого формата вечеринки.

Мать девочки aka спонсор праздника в Нагаево — предприниматель, занимается лесоматериалами (комментировать тусич не решилась). Ездит семья на "Лексусе". А мама одной из гостей — риелтор, в прошлом осуждена на два года условно за наркотики.

Интернет-пользователи отмечают, что уфимская школьница явно переплюнула по масштабу знаменитую «голую» вечеринку Анастасии Ивлеевой.

Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: Уфа
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