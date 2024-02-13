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Наконец дождались: пенсионеров с советским стажем ждет сюрприз с 14 февраля

Наконец дождались: пенсионеров с советским стажем ждет сюрприз с 14 февраля

С 14 февраля 2024 года пенсионеры, имеющие стаж работы в Советском Союзе, получат возможность значительно упростить процесс получения статуса ветерана труда. Это, в свою очередь, откроет доступ к ряду льгот и доплат, которые станут приятным дополнением к пенсии.

Эксперты в области пенсионного обеспечения отмечают, что стаж работы в СССР играет важную роль для многих пенсионеров, а также для тех, кто только готовится к выходу на заслуженный отдых. Именно этот период работы увеличивает базу для расчета пенсии и может стать ключом к получению почетного звания ветерана труда.

Статус ветерана труда на федеральном уровне получить достаточно сложно, так как требуется подтверждение наличия орденов или других наград. Однако на региональном уровне шансы значительно выше, особенно с учетом периодов работы в СССР.

Процесс присвоения статуса ветерана труда основан на тех же правилах, что и назначение пенсии. Это означает, что в советский стаж могут быть включены периоды учебы, службы в армии, ухода за ребенком или инвалидом, а также работы на выборных должностях.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: пенсионеры льготы доплаты
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