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Зима не сдается: жителей Башкирии ожидают новые капризы природы

Зима не сдается: жителей Башкирии ожидают новые капризы природы

Башкирия вновь готовится к капризам погоды. Синоптики Башгидромета обещают жителям республики резкие перепады температур, снегопады и морозные ночи.

В среду, 14 февраля, местами ожидается небольшой снег, а на юге региона ночью возможен умеренный снегопад. Умеренный ветер будет дуть с севера.

Ночные температуры опустятся до -20…-25°C, на юге будет немного теплее: -10…-15°C. Днем столбик термометра поднимется до -11…-16°C, а на юге до -6°C.

В четверг, 15 февраля, местами снова пройдет небольшой снег. Ветер останется северным и умеренным. Ночью температура воздуха составит -20…-25°C, в некоторых районах похолодает до -29…-34°C. Днем немного потеплеет до -19…-24°C.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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